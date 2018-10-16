«النواب البحريني» يشيد بدور السعودية الإقليمي والدولي

المصدر: المنامة - وكالات

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتعرض له من حملات إعلامية مغرضة وممنهجة ومنظمة، مشيراً إلى أن هذا التضامن يأتي انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية والعريقة الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشاد بالدور الرائد والمهم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مثمناً مساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية بما لديها من إمكانيات هائلة ومقومات كبيرة تسخرها في تعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.