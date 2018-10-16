موريتانيا تستنكر «حملة الادعاءات المغرضة» ضد المملكة العربية السعودية

المصدر: الرياض

أعلنت موريتانيا، مساء الإثنين، استنكارها بشدة لما أسمته بـ"حملة الادعاءات المغرضة" ضد المملكة العربية السعودية والتي لا تخدم شفافية ومصداقية التحقيق الجاري في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي في إسطنبول.

ودعت الخارجية الموريتانية، في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، إلى "توفير كل ما يلزم من مهنية وشفافية في التحقيق المشترك حول قضية اختفاء جمال خاشقجي".

وأوضح البيان أن موريتانيا تربطها بالمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا علاقات أخوة راسخة، مشيرا إلى أن المسؤولين يتابعون باهتمام بالغ ما يثار حول قضية اختفاء خاشقجي.

وترتبط موريتانيا والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية قوية ومتجذرة، ويحرص البلدان على التنسيق والتشاور الدائم، على أعلى المستويات، حيث تتطابق وجهات النظر المشتركة حيال أبرز القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويرتبط البلدان كذلك بالعديد من الاتفاقيات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، والصحية.

كما تعتبر موريتانيا عضوا مؤسسا للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه في عام 2015 بالمملكة العربية السعودية، ويضم عددا من الدول الإسلامية التي تشترك في الأهداف نفسها التي تدعو إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.