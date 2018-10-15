طليقة خاشقجي: لا أعرف خديجة ولم أسمع بها

المصدر: البيان والوكالات

كشفت طليقة الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي، د. آلاء نصيف عن سيطرة خطيبة زوجها السابق المزعومة «خديجة» على حسابات خاشقجي على مواقع التواصل الاجتماعي مبدية استغرابها من دخول الخطيبة المزعومة إلى تلك الحسابات والتصرف بحذف متابعين وإضافة آخرين، مشددة في الوقت ذاته على أنها لم تسمع من قبل بهذه الخطيبة المزعومة التي ظهرت عقب اختفاء خاشقجي.

وقالت نصيف: «كل المعارضين السعوديين لم يمسهم سوء، ولم تمتد إليهم أي يد تؤذيهم، حتى وهم خارج البلاد. هذه حقيقة منذ تأسيس البلاد. وربما قالوا أكثر وأكبر مما قاله جمال، ولم يمسهم سوء، والشواهد كثيرة». وعند سؤالها عن خديجة «خطيبة» جمال خاشقجي المزعومة قالت نصيف بحسب موقع العربية نت: «في حين تدعي المزعومة (خديجة) أنها خطيبة جمال، أنا لم أسمع بهذا الاسم مسبقاً، ولا يعلم بها أهله ولا ابنه عبدالله الذي كان معه في تركيا لمدة أسبوعين قبل اختفائه. فلو كانت خديجة في حياة جمال، سأكون أول من يعرف، لكنها أبداً ليست في حياته».

وكشفت نصيف أنها «مستغربة» من بقاء أجهزة جمال مع خديجة، كما استغربت من أن حسابات الصحافي الشخصية على وسائل التواصل ما زالت متوفرة، و«يُحذف منها ويُتلاعب فيها». واستطردت نصيف: «لم أعلم بتنقل جمال من أميركا نحو تركيا، هو لم يخبرني بذلك، ولا أعلم السبب»، مؤكدةً أن الأولوية الآن بالنسبة لأبنائه هي تبيان خيوط القصة الموجعة. وختمت قائلةً: «وعلى الجميع الصمت».

منذ اختفاء جمال خاشقجي في إسطنبول، واصل الإعلام القطري أو المحسوب على الدوحة، نسج روايات مفبركة حول الموضوع. يذكر أن صلاح جمال خاشقجي، الابن الأكبر للكاتب الصحافي السعودي، كان قد قال، إنه لا يعرف من هي خديجة «ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام».