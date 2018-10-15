إعادة فتح معبر جابر نصيب بين الأردن وسوريا رسمياً

المصدر: أ ف ب

فتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا صباح الاثنين بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.

وكان الجيش السوري تمكن في يوليو الماضي من استعادة السيطرة على معبر نصيب الذي أغلق في 2015 بسبب المعارك بين القوات النظامية وفصائل المعارضة، وكذلك أغلقت كل حدود سوريا مع الأردن والتي كانت شريانا مهما لاقتصاد البلدين.

ووقف أكثر من عشرة من رجال الأمن والشرطة والجمارك الأردنيين قرب البوابة. ولم يحضر أي من المسؤولين الأردنيين إجراءات الافتتاح، بينما اصطفت سيارات أردنية في طابور استعدادا للدخول الى الجانب السوري.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت في بيان مساء الاحد أن اللجان الفنية للبلدين اتفقت على الإجراءات النهائية لإعادة فتح المعبر الاثنين.

وبحسب الاتفاق ، "تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين يوميا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ) لغاية الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)".

وأشار الاتفاق الى "إمكانية مغادرة مواطني كلا البلدين الى سوريا"، لكنه أوضح "بخصوص القدوم للاردن" أن "الشخص القادم (من سوريا) يحتاج الى موافقة أمنية مسبقة. وفي حال العبور، يحتاج الى إبراز إقامة أو تأشيرة سارية المفعول للبلاد التي ينوي السفر اليها".

وبالنسبة لسائقي الشحن والمركبات العمومية، فإنهم "يخضغون للإجراءات الحدودية فقط".