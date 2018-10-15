بدء أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين الإمارات ومصر

المصدر: وام

انطلقت أمس فى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، على مستوى كبار المسؤولين والتي تختتم اليوم.

وترأس وفد دولة الامارات العربية المتحدة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما ترأس وفد جمهورية مصر العربية سعادة الدكتور محمد عبدالستار البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وبحضور عدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.

وفي بداية الاجتماع، وجّه أحمد الجرمن الشكر للجانب المصري على تلبية الدعوة لمواصلة المشاورات السياسية المعمقة بين البلدين، بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة على مستوى القيادة وعلى مستوى المسؤولين في كافة الوزارات والمؤسسات بين الجانبين.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور محمد البدري بأن هذه الجولة غاية في الأهمية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم البلدين مشيرا إلى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، وشدد على أهمية مواصلة العمل وعلى كافة المستويات لتطويرها، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة التي تفرضها المستجدات في المنطقة.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والانتهاكات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومكافحة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في فلسطين، واليمن، وسوريا، وليبيا.

وأكد الجانبان الاستمرار في التنسيق المشترك ضمن إطار جهود مجموعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لمواجهة الحكومات والأطراف والجماعات الداعمة للإرهاب، كما أكدا أهمية تنسيق الجهود مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين للتصدي للتحركات الساعية لتقويض وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في شؤون دول الجوار.

وخلال هذه الجولة، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر مشتركة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ختام أعمال هذه الجولة أعرب وفد جمهورية مصر العربية عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الترتيب والاعداد لهذه الجولة. وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع الدورة الرابعة لجولة المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً عبر الطرق الدبلوماسية.