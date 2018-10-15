خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي

المصدر: الرياض - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن شكره على ترحيب الرئيس التركي بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة. من جهته، ثمّن الرئيس التركي، العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على تعزيزها وتطويرها.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، جدد خلاله وقوف مملكة البحرين الثابت مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها. وشدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لخادم الحرمين الشريفين، على رفض مملكة البحرين القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة المملكة العربية السعودية، ووقوف البحرين صفاً واحداً إلى جانب المملكة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني الشقيق، على مشاعرهم الأخوية الصادقة، مؤكداً أن المملكة ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وتحرص على مواطنيها في كل مكان. كما جرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث حول مستجدات الأحداث في المنطقة.