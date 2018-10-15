مأرب تشهد عرضاً عسكرياً وتخريج دفعة من الشرطة

المصدر: مأرب ـ سبأنت

شهد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي، في محافظة مأرب، أمس، عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر، التي أخرجت البريطانيين من الجنوب، وتخريج الدفعة 99 من مدرسة الشرطة العسكرية.

وفي الحفل، أكد رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية العميد الركن سيف الزعزعي في كلمة الترحيب، أن حفل تخريج الدفعة 99 يأتي بالتزامن مع فرحة الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، والتي تأتي أيضا في إطار إعادة بناء قوات الشرطة العسكرية بعد أن تعرضت للتدمير الممنهج من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وجدد العميد الزعزعي العهد على «المضي قدماً في الطريق الذي اختاره الشعب اليمني حتى تحرير الوطن من ميليشيا الحوثي الانقلابية».

من جانبه، لفت مدير دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، في كلمته التي ألقاها باسم رئاسة هيئة الأركان العامة، إلى واحدية الثورة اليمنية، سبتمبر واكتوبر والملاحم النضالية المشتركة للثوار الأحرار ضد الاستبداد والاستعمار، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل اليوم لبناء قوات الجيش الوطني بعقيدة وطنية صرفة ومتجردة من الولاءات الضيقة سواء كانت سلالية، أو عنصرية، أو عرقية، أو مناطقية، ليكون جيشًا للوطن والشعب، وحارساً أميناً لمكتسبات الثورة والجمهورية والاستقلال، ووفياً لتضحيات الأبطال في جميع مراحل النضال.

وأضاف اللواء خصروف «أن أبطال الجيش الوطني يواصلون دحر الميليشيا الحوثية الانقلابية في مختلف الجبهات والميادين، ويتمتعون بروح معنوية عالية، وبإسناد ودعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».

من جهته، قال وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، إن اليمن مر بالعديد من العقبات وآخرها انقلاب عصابة ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وعلى إجماع اليمنيين المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ولكن كان شعبنا اليمني لها بالمرصاد.

وخلال الحفل، قدم الخريجون عروضاً عسكرية عكسوا خلالها ما تلقوه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب. كما تخلل الحفل العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية والفقرات التي عبرت عن الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر، التي خلصت اليمن من براثن الاستعمار والاستبداد والتبعية والاستعباد وحققت النصر المبين بإعلان الاستقلال الوطني في الـ30 من نوفمبر 1967 برحيل آخر جندي محتل. وفي ختام الحفل كرم رئيس الأركان أوائل الدفعة 99 من منتسبي مدرسة الشرطة العسكرية.