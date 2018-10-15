سلطان بن سحيم: استقرار السعودية هو استقرار للعالم

المصدر: دبي - وكالات

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن استقرار السعودية هو استقرار للعالم، مُحذراً مَن يستهدفونها: «الدول الكبرى لا تُهدد».

وقال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر» رداً على ما تتعرّض له المملكة العربية السعودية، من حملة إشاعات من بعض وسائل الإعلام القطرية منذ اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر في إسطنبول: «كلنا سعوديون، كلنا خلف الشقيقة الكبرى، استقرار السعودية هو استقرار للعالم، أرواحنا فداء للشقيقة الكبرى، احذروا: الدول الكبرى لا تُهدد».

وكان الشيخ سلطان قال في تغريدات سابقة إن «كل العقلاء والأوفياء يقفون مع الشقيقة الكبرى في مواجهة مؤامرة دنيئة واتهامات باطلة». وأضاف بن سحيم في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «وحده النظام القابع في الدوحة كعادته يشعلها ويكبّ الزيت على النار، حمالة الحطب لا يستغرب منهم الدناءة». وأضاف في تغريدة أخرى: «غدروا مرات عديدة وبقيت المملكة.. تآمروا على ملكها وبقيت المملكة.. تحالفوا مع قوى الشر وبقيت المملكة.. كل شيء زائل والشقيقة الكبرى ثابتة.. لك الله أيتها السعودية كيف صبرتِ على غدرهم وتآمرهم».