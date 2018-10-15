إدانة حقوقية لملاحقة وتنكيل الحوثيين بالأقليات

المصدر: جنيف - د ب أ

أدانت منظمة حقوقية يمنية، أمس، قيام ميليشيا الحوثية الإيرانية باعتقال الناشط في الجماعة البهائية عبدالله العلفي الناطق باسم الطائفة في اليمن «واقتياده إلى جهة غير معلومة».

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة أهلية مقرّها جنيف، في بيان إن «اعتقال الناشط البهائي يوم 11 أكتوبر تطور مؤسف ضد الطائفة البهائية في اليمن التي تتعرض لاضطهاد غير مبرر تزايد منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، وتزامن مع حملة إعلامية عنيفة قادها زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي في أكثر من خطاب متلفز».

دعوة للإفراج

ودعت المنظمة الحوثيين إلى الإفراج الفوري، غير المشروط، عن الناشط البهائي عبدالله العلفي «وكافة نشطاء الرأي من الصحفيين والسياسيين المعتقلين في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات دون أي تهم».

ودعت المنظمة إلى احترام حرية الرأي والمعتقد، وحق الآخرين في احترام ما يؤمنون به ويعتقدونه، وحماية واحترام هذا الاختيار.

ويقبع في سجون الحوثيين في صنعاء 24 شخصاً بينهم 22 بهائياً (8 نساء وقاصر) بمزاعم «الردة وتعليم الدين البهائي، بالإضافة إلى التجسس»، حسبما أفاد بيان سابق للأمم المتحدة.