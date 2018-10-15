الدولة تطلق مشاريع إعادة إعمار في اليمن وتغيث ٨ محافظات

المصدر: أبوظبي - وام، عدن - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة تنفيذ مشاريع إعمار الساحل الغربي في اليمن بتكلفة تبلغ 107 ملايين و100 ألف درهم، يستفيد منها 7 ملايين و187 ألفاً و620 شخصاً.

ووزعت «هيئة الهلال» أكثر من 45 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية خلال الأيام الخمسة عشر الماضية. واستفاد 315 ألف يمني من بينهم 225 ألف طفل ونحو 46 ألف امرأة من حملة التوزيعات، وشملت 26 مديرية ومنطقة تابعة لـ8 محافظات.

ميدانياً، واصل الجيش اليمني تقدمه في عمق صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا الحوثية، واقترب من الوصول إلى منزل مؤسس هذه الميليشيا في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، كما أوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيا، بعد الهزائم التي تلقتها جنوبي الحديدة، ردّت وقصفت منازل اليمنيين في مدينة التحيتا، وأوقعت عشرات الضحايا من المدنيين.