«داعش» يحرق «صندوقه الأسود» في العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر أمني عراقي، عن صدور توجيهات مباشرة من قبل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بإحراق كل الوثائق والمستندات داخل مضافات داعش، ضمن ولاياتها في العراق.

إحراق مستندات

وقال المصدر، في تصريح صحافي أمس، إن زعيم التنظيم المدعو أبو بكر البغدادي أصدر توجيهات مباشرة بإحراق وثائق ومستندات التنظيم الموجودة في مضافاته، ضمن ما تبقى من فلوله بالمدن والمحافظات العراقية، لافتاً إلى أن الوثائق تمثل الصندوق الأسود لـ«داعش»، التي كشفت أخيراً الكثير من مخططاته وعملياته الإجرامية بعد وقوعها في قبضة القوى الأمنية نتيجة سلسلة عمليات مباغتة ونوعية نفذت في عدة محافظات.

وأشار المصدر إلى أن «داعش» يعيش وضعاً مربكاً للغاية في ظل فقدانه السيطرة المركزية وتفاقم الأزمة بين أقطابه التي يحاول كل منها فرض إرادته وموقفه على بقية الأطراف.

من جانب آخر، أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، عن تطهير خمس قرى وحرق مضافات لـ «داعش» تستخدم للقيادة والسيطرة في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

لجنة مؤقتة

وذكر بيان للقيادة أن «قطعات الفرقة السادسة، بإسناد من الأفواج الآلية ومفارز معالجة المتفجرات والطائرات المسيرة قامت بواجب تفتيش وتطهير قرى الدب الكبير والدب الصغير وشلاكة وربزة والمفتول».

وأضاف البيان أنه «تم حرق مضافتين لداعش تستخدمان للقيادة والسيطرة، وحرق المنازل الواقعة ضمن منطقة الواجب في قضاء الحويجة من قبل القوة المنفذة» كما نفذت القوات الأمنية في محور نينوى عملية تطهير بالمدينة القديمة في نينوى، وعثرت على أسلحة ومواد متفجرة تابعة لداعش.

وذكر بيان حربي أنه بناءً على معلومات استخبارية نفذ الجهد الهندسي في قيادة عمليات نينوى عملية تطهير لرفع المخلفات الحربية التابعة لعناصر «داعش» في المدينة القديمة في نينوى، مبيناً أن القوات عثرت على أسلحة ومواد متفجرة تدخل في صناعة العبوات الناسفة والألغام وبدلات عسكرية تابعة لـ«داعش».

من جهة ثانية، أكد النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم يتصل بالكتل السياسية لغاية الآن بشأن مرشحي الوزارات، مبيناً أن النقاش جارٍ حالياً بشأن اللجان البرلمانية التي سيتم طرحها.

وقال الفايز إن رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم يتصل بالكتل السياسية بشأن الاتفاق على تقديم المرشحين الذين يشغلون كابينته الوزارية الجديدة، وتابع أن اللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واللجنة القانونية تعقدان اجتماعات مكثفة لغرض الاتفاق على اللجان النيابية، وسيتم عرض المقترحات في البرلمان للتصويت عليها.