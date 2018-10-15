مصر: الحكم بإعدام 3 إرهابيين

المصدر: القاهرة - البيان

قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، بالإعدام شنقاً على ثلاثة متهمين من أصل 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب أنصار الشريعة» الإرهابي.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد أربعة متهمين، والمشدد 15 عاماً لسبعة آخرين، والبراءة لتسعة متهمين، في القضية التي استغرقت ثلاثة أعوام ونصف العام.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن شخصاً يدعى السيد السيد عطا (35 عاماً)، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

في السياق، نشرت صفحة وزارة الدفاع المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، فيلماً جديداً تحت عنوان «فيلم القوات الجوية درع السماء».

ويأتي الفيلم الوثائقي في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها الـ45، والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، حيث يرصد تاريخ نشأة القوات الجوية المصرية، منذ 2 نوفمبر 1932 مع الإعلان الرسمي عن ميلاد سلاح الجو المصري.