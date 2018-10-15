العاهل الأردني يتوعد بـ«اجتثاث الفساد»

توعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بـ«اجتثاث الفساد» ومحاسبة من يتطاول على المال العام، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن.وقال الملك عبدالله في خطاب العرش في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة أمس إن الأردن، دولة القانون، ولن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائياً، فالعدالة حق للجميع، منوهاً إلى أن مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على المال العام، داعياً إلى تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وتوجه للأردنيين قائلاً: «أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا».

وأكد الملك أن الأردنيين والأردنيات يستحقون الكثير، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل، داعياً الحكومة إلى العمل على تطوير نوعية هذه الخدمات.

وفي الشأن الدولي، دعا العاهل الأردني إلى «رفع الظلم» عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى،احتفظ عاطف الطراونة برئاسة مجلس النواب بعد أن حقق فوزاً كاسحاً على عبدالله العكايلة في الانتخابات.

وحقق عاطف الطراونة مرشح كتلة وطن 87 صوتاً، من أصل 130، فيما لم يحصل العكايلة مرشح كتلة الإصلاح المنبثقة عن تنظيم الإخوان الإرهابي، سوى على 39 صوتاً، وغاب نائب عن التصويت، في حين ألغيت 3 ورقات، وبهذا الفوز يواصل الطراونة رئاسة المجلس للمرة الخامسة على التوالي. عمّان - وكالات