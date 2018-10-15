الاحتلال يشن غارتين على غزة

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

شنت طائرة استطلاع للاحتلال غارتين على الحدود الشرقية لقطاع غزة ما أسفر عن اصابة عدد من الشبان بجروح، وذلك عقب التهديدات التي أطلقتها حكومة الاحتلال بشن عملية عسكرية «قوية للغاية» تستهدف حماس رداً على استمرار مسيرات العودة.

رصد شهود عيان إطلاق طائرة الاستطلاع صاروخا صوب مجموعة من المتظاهرين شرق بلدة بيت حانون ما أدى لإصابة مواطن، حيث ادعى جيش الاحتلال أن هذه العملية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قاموا بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة.

كما أطلقت طائرات الاستطلاع غارة ثانية استهدفت مجموعة من الشبان شرقي مخيم البريج وسط القطاع دون وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد وقت قصير من تهديدات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال لحركة حماس، التي قال خلالها إن إسرائيل قريبة جدا من عملية عسكرية من «نوع آخر» في قطاع غزة تشمل ضربات قوية للغاية.

من جهة ثانية، تعتزم حكومة الاحتلال الموافقة على تمويل بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل، وهي خطة تقدم بها وزير الجيش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بميزانية تبلغ 22 مليون شيكل لبناء 31 وحدة استيطانية وهو المشروع الأول منذ 16 عاما، في المقابل هددت حركة السلام الآن باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ المخطط.