315 ألف يمني يستفيدون من مساعدات " الهلال" خلال 15 يوماً

المصدر: وام

وزعت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " أكثر من 45 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات و المدن المحررة في المحافظات اليمنية خلال الأيام الخمسة عشر الماضية منذ بدء حملة التوزيعات الغذائية لإغاثة الأسر الأشد حاجة.

وقد استفاد 315 ألف مواطن يمني من بينهم 225 ألف طفل و حوالي 46 ألف امرأة من حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي و احتياجات الأسر الضرورية و التخفيف من الأعباء المعيشية التي خلفتها انتهاكات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

و شملت التوزيعات 26 مديرية و منطقة تابعة لـ 8 محافظات يمنية هي عدن و الضالع و أبين و لحج و الحديدة و حضرموت و شبوة و تعز.. في إطار الدعم الإماراتي المتواصل للأشقاء في اليمن من أجل تطبيع الأوضاع ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة بعد حصار ميليشيا الحوثي.

و قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل عمليات توزيع السلال الغذائية على الأسر اليمنية الأشد احتياجا في المناطق المتضررة من حصار ميليشيا الحوثي الموالية لإيران و التي تسببت في تفاقم الوضع الإنساني الراهن نتيجة ممارساتها غير الإنسانية تجاه المواطنين اليمنيين.

و أكد الكعبي تواصل التوزيعات على أهالي المناطق المحررة بالمحافظات اليمنية كافة بما يضمن توفير متطلباتهم الضرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأوضاع الراهنة في اليمن.