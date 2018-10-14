«مركز الملك سلمان» يغيث أرامل حضرموت

المصدر: الرياض - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إنسانية متنوعة للنساء الأرامل في مديريتي تريم والقطن بمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات السعودية توزيع الملابس والمواد الغذائية على 29 أرملة. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 286 مشروعاً.

على صعيد متصل، دشّن بمديرية تريم محافظة حضرموت، العمل في مشروع رصف مجرى منطقة عيديد الشمالي ضمن مشروع تحسين العيش، المموّل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويندرج المشروع ضمن قطاع مشاريع كثيفة العمالة، من بين أربعة قطاعات يستهدفها مشروع تحسين سبل العيش. وقال مدير عام مديرية تريم بمحافظة حضرموت، المستشار القانوني، خالد هويدي، إنّ المشروع يمثل رافداً من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف الراهنة، وأن المشروع يحقق التنمية في مديرية تريم، ويخفف العبء على السلطة المحلية، متمنياً المزيد من المشاريع التنموية والإغاثية بالمديرية.