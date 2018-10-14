انتشار كبير للجيش العراقي ضمن عمليات الجزيرة لتأمين الحدود

المصدر: بغداد - البيان

تشهد الحدود العراقية مع سوريا انتشاراً كبيراً لقطاعات الجيش العراقي ونقاط المرابطة والدوريات الآلية والسواتر الترابية.

وأشار بيان لمركز الإعلام الأمني إلى «العمل على زيادة التحصينات وترصين الموانع، فضلاً عن الجهد الاستخباري المميز والدوريات والكمائن الليلية لقطعات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات الجزيرة، لتأمين الشريط الحدودي العراقي السوري، وبمسافة مئتي كيلومتر من شمال القائم وصولاً إلى منطقة تل صفوك».

ولفت إلى «إغلاق جميع الثغرات التي تستخدم من قبل العصابات الإرهابية لمنع أي حالة تسلل من الأراضي العراقية وإليها، إضافة إلى منع حالات التهريب، وبتنسيق مستمر مع القوة الجوية وطيران الجيش ومركز العمليات لتقديم الدعم والإسناد للقطعات الممتدة على طول الشريط الحدودي، والعمل على تأمين الحماية للمواطنين في القرى الممتدة على طول الشريط الحدودي».

في الأثناء، أعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب أنه اعتقل في العراق عشرة أشخاص ينتمون إلى شبكة «الراوي»، أحد أبرز ممولي تنظيم داعش.

وقال التحالف، في بيان، إن هذه الاعتقالات جرت خلال عملية نفذت خلال اليومين السابقين في العاصمة بغداد، وأربيل، مع القوات الخاصة العراقية ووحدات مكافحة الإرهاب الكردية.

وأوضح الجنرال الأميركي بول لاكاميرا القائد الجديد لقوات التحالف، أن «هذه الاعتقالات توجه ضربة قاسية إلى المحاولات اليائسة لتنظيم داعش للبروز مجدداً في العراق».

وأضاف أن «من يحاولون دعم تنظيم داعش، مهما كانت الطريقة، سيدفعون ثمن ذلك».