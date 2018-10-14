المصدر: سرت - وكالات

أصيب 6 أشخاص في إطلاق نار عن طريق الخطأ بين دورية لكتيبة تابعة للجيش الليبي وأخرى تابعة لقوة حماية سرت التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، جنوب مدينة سرت شرقي ليبيا.

وقال مصدر من الكتيبة 128 إن إحدى دورياتها كانت في مهمة لتأمين شاحنات نقل وقود متجهة إلى منطقة الجفرة، وتعرضت لإطلاق نار من قوة مسلحة في تلك المنطقة فردوا على مصدر إطلاق النار، مضيفاً أنه تبين لاحقاً أن إطلاق النار جاء عن طريق الخطأ.

من جانبها، قالت قوة حماية سرت إنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على الدورية التابعة للجيش الليبي ظناً منها أنها رتل لتنظيم (داعش).