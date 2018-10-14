ستاندرد آند بورز: مخاطر القطاع المصرفي القطري تتزايد

المصدر: عواصم - وكالات

أرجعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، نظرتها السلبية لمصارف قطر إلى تأثيرات مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب. وأشارت المؤسسة الدولية في تقرير حديث إلى الضغط على الأوضاع التمويلية للمصارف القطرية، وجودة الأصول، إلى جانب مؤشرات الربحية.

وأضافت «بالنسبة إلى التعرض للمخاطر نرى أن المصارف القطرية هي الأكثر عرضة للمخاطر من حيث جودة الأصول». وتابعت «استمرار مقاطعة قطر وما تبعها من انخفاض في معدلات الإشغال في الفنادق شكل ضغطاً كبيراً على بعض المصارف القطرية». وقالت: «نرى أن هناك ترابطاً مهماً بين أي تصعيد محتمل أو عدم تصعيد لإجراءات المقاطعة وتراجع أو استقرار جودة الأصول لدى المصارف القطرية».