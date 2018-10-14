الرياض: ما يتداوله الإعلام بقضية خاشقجي افتراءات

المصدر: الرياض، المنامة - البيان، وكالات

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على السعودية على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، موضحاً أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

كما أكد حرص المملكة التام على تبيان الحقيقة كاملة. وكان عدد من المسؤولين الخليجيين أجمعوا، في وقت سابق، على أن طريقة تناول القضية، من خلال وسائل الإعلام القطرية وبعض الوسائل العالمية، ما هي إلا حملة منظمة لاستهداف السعودية. وشددوا على وقوف الدول الخليجية إلى جانب المملكة.