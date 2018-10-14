«داعش» يختطف 130 عائلة بهجوم على مخيم في دير الزور

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتواصل المخاوف على حياة 130 عائلة اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي في هجوم مباغت شنه على مخيم البحرة بمحافظة دير الزور.

وقال المرصد، في بيان أمس، إن التنظيم عمد لاختطاف نحو 130 عائلة، غالبيتهم من النساء، حيث اقتادهم إلى مناطق سيطرته ضمن الجيب الأخير له شرق نهر الفرات.

وتمكن «داعش» من السيطرة على مخيم البحرة، أول من أمس، لساعات عبر خلايا تابعة له من ضمن المخيم، لكن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعادته بعد ذلك، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وعلى الصعيد ذاته، لا تزال المعارك العنيفة متواصلة بين عناصر التنظيم من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وقوات «قسد» المدعومة من التحالف الدولي من جانب آخر، وذلك على محاور الباغوز والسوسة وهجين ومحاور أخرى متفرقة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث الجيب الأخير للتنظيم في المنطقة، ويترافق ذلك مع عمليات قصف جوي من قبل طائرات التحالف على مواقع التنظيم ومحاور القتال.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ الأربعاء، بحسب المرصد، عن مقتل 37 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، كما قُتل 58 داعشياً غالبيتهم في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.