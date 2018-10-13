البحرين تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

المصدر: جنيف ـ وكالات

فازت البحرين، أمس، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحصولها على 165 صوتاً من أصل 192.

وهنأ وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان، في التصويت الذي جرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن الفوز يأتي تتويجاً للسياسات الحكيمة لعاهل البحرين في ترسيخ الحقوق والحريات، ويعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، وجهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة التحديات كافة التي تواجه المجتمع الدولي، والتوصل لمستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم.