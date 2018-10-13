عاهل المغرب: الخدمة العسكرية تقوّي روح الانتماء

المصدر: ■ الرباط - د ب أ

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء أمس أمام البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، إن الخدمة العسكرية تقوّي روح الانتماء للوطن.

وشدّد العاهل المغربي على أن جميع المغاربة المعنيين، من دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية. وقال عاهل المملكة إن الخدمة العسكرية تمكّن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام.