فضيحة جديدة للخطوط القطرية في فيتنام

المصدر: هانوي - وكالات

في فضيحة جديدة تورّطت فيها الخطوط الجوية القطرية التي تعاني من خسائر كبيرة ذكرت السلطات في فيتنام أن مسؤولي الجمارك ضبطوا أمس قروناً لحيوان وحيد القرن، تزن 32 كيلوغراماً، تم شحنها عبر رحلة للشركة قادمة من جنوب إفريقيا. وذكرت هيئة الجمارك في هانوي، في بيان، أنه تم العثور على 12 من قرون وحيد القرن داخل طرد تم شحنه على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من جوهانسبرغ إلى هانوي، عبر الدوحة. ووصلت الشحنة إلى فيتنام في الرابع من أكتوبر، وفتحها مسؤولو الجمارك أمس.