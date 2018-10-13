العبادي يعرض خبرته على عبد المهدي في مكافحة الفساد

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر سياسي مطلع، عن وجود تعاون مشترك بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، بخصوص وضع خارطة طريق للقضاء بنحو تام على الفساد.

وقال المصدر في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء المُكلّف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي يتحرّك لمنع كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، الذين توجد ضدهم ملفات فساد، من السفر خارج العراق قبيل استلامه سدّة الحكم، بالاتفاق مع العبادي». وأضاف إن «هناك نيّة لدى عادل عبد المهدي لتشكيل محكمة مختصة لمطاردة المسؤولين الفاسدين، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبإدارة قضاة أكفّاء للقضاء على الفساد».