اتخاذ التدابير كافة لمواجهة آثار «لبان» في سقطرى

المصدر: عدن - وكالات

أكد وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح علي، اتخاذ التدابير كافة اللازمة لمواجهة آثار العاصفة المدارية «لبان» التي من المتوقع أن تضرب سواحل المحافظة.

وأوضح صالح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لعملية الإنقاذ وإيواء المتضررين والنازحين إن وجدوا بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية في المحافظة.. مشيداً بتعاون مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي سخرت كل إمكانياتها لمواجهة أي طارئ.

وكان وكيل محافظة سقطرى قد أشرف أمس على عملية فتح خور حديبوه لتسهيل تدفق مياه السيول للبحر بكل سهولة والتخفيف من دخولها إلى الأحياء السكنية.

من جهتها أكدت وزارة الثروة السمكية أنها تتابع باستمرار تطورات إعصار لبان الذي يقترب في هذه الأثناء من سواحل المحافظات الشرقية وأرخبيل سقطرى وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات في الوزارة والهيئات المصايد في محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى للتواصل لمتابعة آثار العاصفة على الصيادين والتجمعات السمكية على سواحل تلك المحافظات.

وأوضح وزير الثروة السمكية فهد كفاين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم التواصل مع السلطات المحلية وقوات خفر السواحل في المحافظات المعنية للتنسيق والتعاون في عمليات التحذير والإجلاء من المناطق الخطرة أثناء هبوب العاصفة.