استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 60 على يد قوات الاحتلال

المصدر: (د ب أ)

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 60 آخرون اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن متظاهرين اثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات شرق مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن60 متظاهرا آخرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق وصفت حالة أحدهم بأنها حرجة جراء قمع فوات الاحتلال متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (انتفاضة القدس).

وهذه هي الجمعة رقم 29 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، التي استشهد فيها 200 فلسطيني وأصيب 22 ألف آخرون بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.