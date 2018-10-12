مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا يبحثان قضايا الاهتمام المشترك

المصدر: علاقات

التقى الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض جوليان رايلي المختص في شؤون شرق أفريقيا من وزارة الخارجية البريطانية، ونائب السفير البريطاني. كما التقى جيمس مونرو، سفير نيوزيلندا لدى السعودية.

وخلال اللقاء مع الوفد البريطاني، جرى البحث في استراتيجية المملكة المتحدة بالقرن الأفريقي، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سياسة دول المنطقة والمنظمات الدولية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، وإيجاد طرق مبتكرة لإنشاء بيئة استثمارية جاذبة.

وخلال اللقاء مع سفير نيوزيلندا جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وأكد العويشق أن خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون ونيوزيلندا تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، اعتماداً على القواسم والمصالح المشتركة.الرياض - وام