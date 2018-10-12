80000

قبل سنة، شهد السودان سابقة قضائية، حيث جرت محاكمة متّهمين بترويج شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول حالات اختطاف وتجارة أعضاء في العاصمة الخرطوم.

ونشر المتهمون مقاطع صوتية عبر «واتساب» و«فيسبوك» تثير الهلع والنزعات القبلية، ما اعتبرته سحر فاروق مسؤولة ملف النشر والشائعات في جهاز الأمن الوطني، نوعاً من النشر السالب. وما زاد عليه أنّه حصل على فرصة واسعة من الانتشار عبر تلك الوسائل.

وقالت سحر فاروق، إن المقطع الصوتي نُشر على نطاق واسع عبر الوسائل الإلكترونية والصحافية التقليدية، ساعده في ذلك أن التسجيل كان سماعياً، ما جعل كل أطياف المجتمع السوداني في الداخل والخارج، تستمع إليه، بجانب ذلك فقد حصد التسجيل كثيراً من التعليقات السالبة، وكان من أكثر المقاطع تداولاً وحقّق 80 ألف مشاهدة في اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

20 %

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً على «فيسبوك» لبيع الأدوية على الرصيف بسوق الجمعة بمنطقة إمبابة، من دون معرفة هوية البائعين أو مصدر الدواء أو مدى صلاحيته، أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء أن 20% من صيدليات مصر يديرها «دخلاء» ليس لهم علاقة بالطب والصيدلة، وهدفهم الأول والأخير هو المكسب، وعندما تنتهى صلاحية دواء يتم بيعه ولا يتخلصوا منه، مؤكدًا أن الأدوية منتهية الصلاحية أزمة كبرى تواجه الدولة، يجب حلها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية إن عملية بيع الأدوية على الأرصفة تتم منذ فترة في المعادي ورمسيس، ولكن في إطار أدوية المنشطات، أما واقعة إمبابة، فتم رصدها منذ فترة، فصاحبة الأدوية سيدة تعلم من يشتري منها تلك الأدوية، لذلك تجهز لهم طلباتهم من دون نقص، ومن المؤسف أن من الأدوية ما يكتب عليها غير مصرح للبيع لتبعيتها لوزارة الصحة أو التأمين الصحي، كما أن هناك بعض الشرائط تم تجميعها من المنازل، ويتم ذلك عبر لافتات تلصق بجوار محطات المترو مفادها: «نشتري الدواء من المنازل بأي رقم».

65000

تميزت الكاتبة الهندية شاكونتالا ديفي بقدرتها الفولاذية والدقيقة على حساب الأرقام بعد أن أجابت عن عملية حسابية أعطيت لها بشكل عشوائي وهي حاصل ضرب الرقمين: 7,686,369,774,870 × 2,465,099,745,779 وقد أجابت بشكل صحيح في غضون 28 ثانية، وتعتبر هذه الحقيقة من أغرب الحقائق عن الهند. الهند بلد عريق ويحتوي كنوزاً من التاريخ والإنجازات. فهي ترسل طلاباً إلى كليات الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر في العالم، مثال ذلك أنه في الفترة 2004-2005 فقط، دخل أكثر من 80 ألف طالب هندي إلى الولايات المتحدة، منهم 65000 طالب دفعة واحدة.

والعلم في الهند قديم جدًا، ويعتبر الطبيب والفيزيائي الهندي سوشراتا الأب والمؤسس لعلم الجراحة. فقبل أكثر من 2600 سنة أجرى سوشراتا مع فريقه جراحات معقدة مثل الأطراف الصناعية، إعتام عدسة العين والأحجار البولية. في عام 700 قبل الميلاد، أنشئت أول جامعة في العالم في المدينة الأثرية تاكسيلا.

5

مسؤولون موريتانيون يؤكدون أن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال خمس سنوات، في الفترة ما بين 2009 - 2013 هي تنفيذ برنامج «الموروث التقليدي والإبداع في خدمة التنمية المستدامة في موريتانيا»، الممول من طرف المملكة الإسبانية، حيث تم إنجاز فضاءين مجهزين لصالح الصناعة التقليدية، واعتماد خطة لتمويل نشاطات الصناعة التقليدية في ولايات آدرار، لعصابة، ونواكشوط، إضافة إلى المشاركة في دورة 2013 لصالون الرحل المنظم في باريس، وإطلاق مسابقة معمارية لبناء بنى تحتية بمعايير دولية.

ويضيفون انه في إطار إعدادها الخطة الثلاثية 2015 - 2017، وضعت الحكومة الموريتانية برنامجاً طموحاً لتنمية الصناعة التقليدية تمحور حول وضع استراتيجية وطنية لتنمية الصناعة التقليدية من خلال مراجعة مدونة الصناعة التقليدية لملاءمتها مع حقائق وظروف أصحاب هذه الحرفة، وإقامة نظام للحماية الاجتماعية لقطاع الصناعة التقليدية (ضمان اجتماعي، تأمين صحي).