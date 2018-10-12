طعن جندي اسرائيلي وإصابة مستوطنة في نابلس

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

أصيب جندي إسرائيلي بعملية طعن على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، أمس، ومستوطنة برصاص جنود الاحتلال، فيما تمكن منفذ عملية الطعن من الفرار بعد إصابته بالرصاص.

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن المستوطنة أصيبت برصاص جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار على الشاب الذي طعن الجندي، مؤكدة المصادر أن الشاب تمكن من الفرار وهو مصاب.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة المداخل الرئيسية لنابلس وحواجز «حوراة» و«زعترا» ومدخل «شافي شمرون» بالبوابات الحديدية، وحاجز «عناب»، ويجري عمليات تفتيش دقيقة للمركبات والمواطنين. في الأثناء، هاجم مجموعة من المستوطنين مركبات فلسطينيين على مفرق مستوطنة «يتسهار» المقامة على أراضٍ عدة قرى جنوب مدينة نابلس.