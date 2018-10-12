مقتل ثلاثة إرهابيين في تكريت

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق، عن تفكيك شبكة وصفها بالكبيرة، لتمويل تنظيم داعش، فيما تمكنت القوات الأمنية في ناحية الإسحاقي جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين، من تفكيك خلية إرهابية تعمل في القاطع الشمالي لما تسمى بولاية شمال بغداد، حيث نجحت في قتل ثلاثة ارهابيين واعتقال رابع وتدمير مضافتين، والعثور على مخازن للأعتدة والأسلحة تعود لعناصر التنظيم.

وقال العقيد كائن الشمري معاون أمر أفواج الطوارئ في صلاح الدين، إن «الخلية الإرهابية التي تتخذ من منطقة العذية جنوب الإسحاقي مقراً لها نفذت أكثر من 60 عملية قتل وتفجير ضد مدنيين وعسكريين، كان آخرها الاعتداء المسلح على دار نائب محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد حمايته».

من جهته أكد الضابط بالأمن الوطني فراس الخربطلي، أن «تعاون المواطنين من الأجهزة الأمنية قاد لتفكيك الخلية الإرهابية في ناحية الإسحاقي».