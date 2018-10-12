مشروع قانون للاحتلال يشدد أحكام المؤبد ضد الأسرى

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

يعتزم الكنيست الإسرائيلي تشديد «العقوبات» ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية.

وستناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع «مشروع قانون» بهذا الخصوص، يوم الأحد، تمهيداً لطرحه على الكنيست. وينص مشروع «القانون الجديد» على إلزام محاكم الاحتلال بفرض عقوبة سجن 60 عاماً، بدلاً من 40 عاماً حالياً، على منفذ عملية يُقتل فيها إسرائيلي، ويقضي «مشروع القانون» أيضاً بإمكانية تشديد «العقوبة» أكثر.

كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاماً، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على الفلسطينيين لمدة 60 عاماً بالحد الأدنى.