وزير الإعلام: الميليشيا حولت صنعاء إلى معتقل كبير

المصدر: عدن - وكالات

دان وزير الإعلام معمر الإرياني ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية من أعمال قمع وترهيب للمواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها التي بلغت ذروتها بعد انطلاق ثورة الجياع في 6 أكتوبر الماضي.

وقال الوزير الإرياني، إن «قيام ميليشيا الحوثي بتسيير عروض عسكرية بشكل يومي في شوارع صنعاء، واقتحام كليات وسكن الطالبات في جامعة صنعاء، واعتقال الطلاب والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، يهدف لنشر الرعب بين المواطنين وإخضاعهم لسياسات الإفقار والتجويع».

وأضاف «أن الميليشيا حولت صنعاء لمعتقل كبير وصادرت حقوق اليمنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونهبت قوتهم ومارست بحقهم أبشع أشكال القمع والتنكيل والإرهاب النفسي، لتؤكد أنها لا تختلف في شيء عن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين».

واستغرب الوزير، صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الإرهابية التي ضربت عرض الحائط كل القوانين الدولية.