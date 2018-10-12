إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية في حضرموت

المصدر: حضرموت - وكالات

أعلنت السلطات اليمنية، أمس، ضبط خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، كانت تخطط لهجمات إرهابية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وكشف محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، في مؤتمر صحافي، عن أن عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم في حضرموت، اعترفوا بأسرار خطيرة تخص عملياتهم وجهات تمويلها، لافتاً إلى أن الاعترافات حددت قائد الخلية، ويدعى «مسلم باتيس».

وأوضح البحسني أن قائد الخلية باتيس، هو نجل القيادي الإخواني البارز صلاح باتيس، المقيم بين تركيا وقطر، وقُتِل شقيقه الأصغر في غارة أميركية قبل عامين في شبوة.

وأشار البحسني إلى أن أعضاء الخلية، تمكنوا من التحرك إلى وادي حضرموت، والتقوا بأعضاء التنظيم الإرهابي، الذين قاموا بتعليمهم طريقة زرع العبوات.

وأكد محافظ حضرموت أن قوات النخبة الحضرمية، ما زالت تبحث عن عدد من المطلوبين أمنياً من أعضاء الخلية الإرهابية.