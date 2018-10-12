انتهاكات الحوثي طالت 750 مسجداً في اليمن

المصدر: الرياض - وكالات

تزداد انتهاكات ميليشيا الحوثي يوماً بعد يوم دون مراعاة للدين والقوانين، في سبيل نشر قبحها الطائفي والمذهبي.

ويأتي في مقدمة هذه الانتهاكات انتهاك حرمة بيوت الله، التي وصل عددها إلى 750، حيث قامت بتحويل المساجد إلى مقرات لهم يخططون فيها لقتل الشعب اليمني والاعتداء عليهم وتدمير منازلهم، جاعلين من تخاريفهم السياسية شعيرة دينية يرددونها على المنابر.

وطالت انتهاكات الميليشيا أكثر من 750 مسجداً في اليمن، وتوزعت الانتهاكات الجسيمة بين التفجير الكُليِّ، والقصف بالسلاح الثقيل، والنهب لكل محتوياته من أثاث وتجهيزات، علاوة على استخدام بعض المساجد مجالس للقات وثكنات لمسلحي ميليشيا الحوثي، حسب ما نقلت صحيفة «عكاظ».

ورصد تقرير أعده برنامج التواصل مع علماء اليمن، انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية من خلال دراسة استقصائية شملت سنوات 2013، و2014، و2015، وحتى نهاية عام 2016.