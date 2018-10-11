الهلال الأحمر الإماراتي يلتقي بممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في عدن

المصدر: وام

التقى ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بعدن المهندس سعيد آل علي بممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السيدة جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية بعدن ومدير مكتب الحماية الايوائية وقائد قطاع تنسيق المأوى بالمفوضية، اليوم بمقر الهلال بعدن.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى جملة من المسائل المتعلقة بالنازحين وخاصة في الساحل الغربي، وسبل استمرار دعم الهلال لهم والوقوف الى جانبهم بتلبية احتياجاتهم الايوائية والغذائية.

واتفق الطرفان على إقامة دورات تعريفية توعوية حول المعايير الدولية المتبعة في إدارة المخيمات.

ودعت جاكلين بريفلين الهلال الى تقديم المزيد من الدعم والعون لللاجئين، خاصة في الساحل الغربي، مشيرة إلى الأدوار الإنسانية السابقة للإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني والمتمثل في الهلال الأحمر في توزيع المواد الايوائية والاغاثية في منطقة الحرز، وما تركته من آثار طيبة على اللاجئين.

من جانبه أكد ممثل الهلال بعدن استعداد الهلال التعاون في دعم النازحين اليمنيين، مؤكدا على ضرورة التنسيق العالي والمكثّف لتحقيق تلك الغاية الإنسانية والنبيلة.

وقدّم الهلال الأحمر في نهاية اللقاء لجاكلين بريفلين هدية تذكارية تقديرا لدورها الطيب والكبير في الوقوف إلى جانب النازحين واللاجئين في مختلف مناطق اليمن.