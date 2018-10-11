السيسي يطالب ليبيا بتسليم عشماوي "لمحاسبته"

المصدر: ا ف ب

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس ليبيا بتسليم القيادي الجهادي هشام عشماوي العقل المدبر للعديد من الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصرية والذي أوقفته قوات الجيش الليبي يوم الاثنين.

وكان عشماوي، الضابط السابق في قوات الصاعقة في الجيش المصري، قياديا في تنظيم "أنصار بيت المقدس" في 2012، قبل أن ينشق عن التنظيم إثر مبايعة "بيت المقدس" تنظيم داعش في 2014.

وقال السيسي في كلمة القاها اثناء ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثّها التليفزيون المصري "نحن نريده حتى نحاسبه".

وتساءل السيسي في كلمة الخميس "ما الفرق بين هشام عشماوي واحمد المنسي؟".

وتابع "هذا إنسان وهذا إنسان وهذا ضابط وهذا ضابط والاثنان كانا في وحدة (عسكرية) واحدة، ولكن أحدهما تعثر وقد يكون خان والثاني استمر على العهد والفهم لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر".

والمنسي الذي قارن السيسي بينه وبين عشماوي هو ضابط صاعقة مصري شاب قُتل مع عشرة آخرين من الجنود في يوليو 2017، إثر هجوم دام على كتيبته في مدينة رفح في شمال سيناء.

والاثنين، أعلن المتحدث باسم باسم "الجيش الوطني الليبي" احمد مسماري "إلقاء القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي فجر الاثنين 8 اكتوبر في عملية أمنية في مدينة درنة" حيث كان يتحصن الجهادي البارز.

وتتهم القاهرة عشماوي بتدبير عدد من الهجمات ضد مديريات أمن في مصر واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والمشاركة في المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في سبتمبر 2013.