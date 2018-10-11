الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في غزة وصيادين بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعترضت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة واعتقلت صيادين بعد استهداف مركبهما بالنيران.

وواصل جيش الاحتلال ولليوم الخامس على التوالي مطاردته لشاب فلسطيني من قرية شويكة شمال الضفة بزعم تنفيذه عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن جنوده واصلوا مطاردة منفذ عملية "بركان" في قرية شويكة ومحافظة طولكرم واعتقلوا عددا من الشبان بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين وجرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام " الشاباك".

وفي الضفة الغربية اعتقل جنود الاحتلال 9 شبان كما تم مصادرة مبالغ مالية بزعم توظيفها في أعمال "إرهابية" في الوقت الذي داهم الاحتلال مجددا حي المعاجين غرب مدينة نابلس واقتحم الجنود منزل محاضرة جامعية وقامت باعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة.