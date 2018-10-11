تدريبات عسكرية سعودية مصرية لمواجهة التحديات

المصدر: القاهرة - وكالات

انطلقت أمس فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «تبوك 4» الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة السعودية والمصرية، ويستمر لأيام عدة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية في مصر.

وذكر العقيد تامر الرفاعي الناطق العسكري المصري، أن عناصر من القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في التدريب وصلت إلى مصر على مدار الأيام الماضية، حيث انتهت إجراءات الاستقبال ودمج القوات المصرية والسعودية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين. وقال إنه تم عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، كما نفذت القوات المشاركة العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبين، وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة.

كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية بدء مناورات عسكرية جوية هي الأولى من نوعها مع السعودية في قاعدة عسكرية بولاية بنزرت (شمال) بهدف "رفع الجاهزية القتالية للطيارين، وتبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني".