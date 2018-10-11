مذيعة سابقة في «الجزيرة» تهاجم «الحمدين»

المصدر: دبي - وكالات

أقدمت الإعلامية سوزان حرفي، على إشهار «كارت أحمر»، في وجه تميم بن حمد أمير قطر، أثناء تقديمها برنامج «من قلب الدوحة»، المذاع عبر فضائية «مباشر قطر»، مؤكدة أنه يتخذ من حيل النصب والخداع سبيلاً في الاستمرار على كرسي الحكم، مثله في ذلك مثل بعض لاعبي كرة القدم الذين قضوا حياتهم داخل المستطيل الأخضر عن طريق خداع الحكام والجماهير.

وأكدت سوزان حرفي، أن تشدق تميم بن حمد وأتباعه بحقوق الإنسان يضرب مثالاً حقيقياً في النصب والاحتيال على العمالة الأجنبية في الدوحة ممن يعملون في الملاعب التي سيقام عليها مونديال 2022، خاصة وأنهم يعانون من انتهاك صارخ لحقوقهم بالإضافة إلى المعاملة غير الإنسانية إلى جانب عدم تقاضيهم لرواتبهم منذ شهور.

وتابعت: «قصص مفزعة وغريبة يرويها عمال ملاعب المونديال تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد تنظيم الحمدين».