الاحتلال يصادق على تسمين مستوطنة جنوب بيت لحم

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة «مجدال عوز» القريبة من بيت لحم.

وأفاد مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن سلطات الاحتلال أعلنت مصادقتها على إضافة 8 وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة، مشيرا إلى وجود موافقة في الوقت الحالي دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلا. وأكد بريجية أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي ضمن «تسمين» المستوطنات الصغيرة في إطار تجمع مستوطنة «غوش عصيون» جنوبا.

في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، أمس فيما منعت قوات الاحتلال ثلاثة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الدخول إلى عملهم في المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه، وقاموا بجولات في ساحات الأقصى.

من جهة أخرى كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس، من انتشارها في محيط قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 دورية عسكرية انتشرت على البوابات المؤدية للقرية، والشارع الرئيسي المجاور، وسط ترقب للخطوة التالية خاصة بعد تكرار هذه الإجراءات خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن المتضامنين يواصلون اعتصامهم لليوم الـ113 على التوالي، تضامنا مع أهالي القرية، ورفضا لقرار محكمة الاحتلال بهدمها.