شجب واستنكار لتعذيب ميليشيا الحوثي الناشط الشرعبي

المصدر: عدن - البيان

دان التنظيم الوحدوي الناصري، استمرار اختطاف ميليشيا الحوثي للناشط السياسي علي الشرعبي، وتعرضه للتعذيب مطالباً بسرعة إطلاق سراحه. وذكر التنظيم في بيان، أنّ الشرعبي تعرض لصنوف من التعذيب والترهيب، فضلاً عن تعرّضه لمعاملة لا إنسانية، ومنع الزيارة عنه.

وأضاف، إنّ الميليشيا تعذّب الشرعبي بوحشية وبشاعة، وتمارس التلفيق وفبركة اعترافات غير صحيحة بحقه، مشيراً إلى أنّ ما يتعرّض له الشرعبي من اعتقال ومعاملة لا إنسانية، وما يتعرّض له المعتقلون من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحافيين، من عنف وتنكيل، يضاف إلى سجل سلطة الحوثي الأسود في انتهاكها لحقوق الإنسان. وطالب التنظيم، الميليشيا التوقف عن ممارستها هوايتها بالتنكيل بالناشطين والسياسيين، وتكريس العداء لكل من يكتب أو يعبر عن رأيه في وسائل التواصل.