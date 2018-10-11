اجتماع يمني خليجي يناقش استعدادات مواجهة «لبان» المدارية

المصدر: الرياض - وكالات

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة ابتهاج الكمال، أمس، مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية الإغاثية المقدمة لليمن، الاستعداد والترتيبات لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمحافظات المتوقع أن تشملها العاصفة المدارية «لبان»، والاستعداد لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لتلك المحافظات.

وقدمت الكمال عرضاً شاملاً عن تطورات الوضع الإنساني في اليمن وسير العملية الإغاثية في المحافظات.

وتطرقت إلى إمكانية تقديم المساعدات لمديريات محافظة البيضاء، وحجة، واستمرار تقديم الدعم لمناطق الساحل الغربي وعدد من المحافظات، التي تشهد وضعاً إنسانياً طارئاً خلال هذه الفترة.

وأعربت عن استنكار الحكومة لاستمرار وضع العوائق والعراقيل أمام الأعمال الإغاثية والإنسانية من قبل الميليشيات، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة الميليشيا عن هذه الأعمال واتخاذ الوسائل الممكنة لمنع هذه الأعمال.

وأشادت الكمال بالدعم الإغاثي والإنساني المقدم لليمن من الهيئات الإغاثية المانحة في دول مجلس التعاون الخليجي في كل المجالات، وفي جميع المحافظات، وتواصل الجسور الجوية والبرية والبحرية لإغاثة مناطق الساحل الغربي وجميع المحافظات.

وثمّنت دعم المملكة العربية السعودية لخزينة البنك المركزي بـ 200 مليون دولار للإسهام في استقرار العملة، وكل الدعم المقدم من المملكة ودول المجلس لليمن. وناقش الاجتماع،ما تم تقديمه خلال الشهر الماضي، فضلاً عمّا سيتم تقديمه خلال المرحلة المقبلة.