عُمان تعلق الدراسة في ظفار مع اقتراب الإعصار «لبان»

المصدر: مسقط - وكالات

أعلنت سلطنة عُمان تعليق الدراسة، اليوم (الخميس)، في محافظة ظفار مع اقتراب إعصار من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة مسقط.

وقالت مديرية التربية والتعليم في ظفار، التي تبعد 950 كيلومتراً جنوب مسقط، في بيان أمس، إن القرار جاء «حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، وفي إطار تحديد عدد من مدارس المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين».

وتستعد المحافظات الجنوبية في سلطنة عمان، وجزر يمنية تقع في المنطقة ذاتها بينها سقطرى، للتعامل مع إعصار «لبان» الذي يقترب من جنوب الخليج العربي، ويتوقع أن تبلغ سرعة الرياح فيه 120 كيلومتراً في الساعة. ويصنّف خبراء «لبان» على أنه إعصار من الدرجة الأولى.