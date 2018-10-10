الجيش الليبي يكشف طريقة اعتقال أخطر مطلوب مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العقيد أركان حرب أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن عملية اعتقال الإرهابي المصري هشام عشماوي وعدد من مرافقيه تمت بطريقة ناجحة في مدينة درنة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن عملية القبض على عشماوي تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكداً أن الإرهابي المعتقل كان على علاقة بإرهابيين في أفغانستان وتركيا ومصر.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات اقتحمت حي المغارة بدقة حتى تمكنت من اعتقال هشام العشماوي وأبو جعفر وبهاء علي، دون إطلاق رصاص وهذه أول مرة يتم القبض على إرهابي في أرض المعركة بهذه الطريقة، منوهاً أن الإرهابيين المقبوض عليهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة لم يستطيعوا تفجيرها بسبب عنصر المفاجأة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد ألقى القبض على عدد من قادة الميليشيات المتطرفة، من بينهم الارهابي المصري هشام عشماوي في مدينة درنة.

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