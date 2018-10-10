التحالف العربي يسيطر على طائرة مسيرة للحوثيين محملة بالمتفجرات

المصدر: وام

سيطرت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة - التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية - على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي من نوع " قاصف1 " بخصائص ومواصفات إيرانية ومن ثم إنزالها حيث كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة للقوات اليمنية الموالية للشرعية المدعومة من "التحالف" بالساحل الغربي لليمن.

واكتشفت الفرق المختصة - خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة - كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتخبة في محاولات يائسة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران لتحقيق انتصارات وبطولات وهمية لرفع الروح المعنوية الإنهزامية لعناصرها وذلك على وقع خسائرها وانكساراتها المتلاحقة في الساحل الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار التسليح الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن يعد مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين ما يثبت تورط النظام الإيراني وانتهاك القرار بدعم الميليشيات الانقلابية بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

