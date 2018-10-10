مقتل 10 إرهابيين في العريش

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

نفذت قوات الأمن المصرية عملية استباقية في العريش عاصمة شمال سيناء قضت خلالها على عشرة عناصر إرهابية، وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن قطاع الأمن الوطني داهمت إحدى المزارع المهجورة بالعريش كان يتخذها 10 عناصر إرهابية مأوى لهم.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جميع العناصر الإرهابية عقب تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر.

وكشف مسؤول في وزارة الداخلية المصرية ورود «معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ 10 عناصر إرهابية من إحدى المزارع المهجورة في منطقة العبور بالعريش مأوى لهم واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية، فقامت قوات الأمن بمداهمة العناصر في المزرعة المشار إليها، مما أسفر عن مقتلهم جميعاً عقب تبادل لإطلاق النيران».

وأضاف المسؤول إنه «عثر في حوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقيتي صيد وعبوتين ناسفتين وكمية كبيرة من الذخائر». وتأتي هذه العملية غداة إعلان الجيش المصري مقتل 52 متطرّفاً في سيناء في مواجهات مع القوات المسلحة والشرطة في إطار العملية الواسعة ضد الفرع المصري لـ «داعش» التي بدأت في فبراير الماضي، كما أحبطت القوات الجوية تسلل 28 عربة دفع رباعي في الظهير الصحراوي الغربي للمحافظة.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، بأنه «استكمالاً للمعارك البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة العناصر الإرهابية ودحرها، تم القضاء على 26 تكفيرياً شديدي الخطورة، وفي حوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازي اتصال لاسلكي، وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، كما ضبطت طائرة من دون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا في وسط سيناء وشمالها».

كما أشار بيان الجيش إلى ضبط 26 عربة و52 دراجة نارية من دون لوحات تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، إضافة إلى اكتشاف عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار وتدميرها، بعدما عُثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة «تي أن تي» شديدة الانفجار وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية والذخائر، كما اكتشفت فرق الهندسة العسكرية عدداً كبيراً من العبوات الناسفة التي زرعت لاستهداف محاور التحرك المختلفة في مناطق العمليات.