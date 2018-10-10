الإمارات تموّل مشروع الزي والحقيبة المدرسية

المصدر: عدن - وام

أطلق وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبدالله سالم لملس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع الزي والحقيبة المدرسية بخمس محافظات هي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الجهود التي تبذلها في المدن اليمنية المحررة بوصفها الذراع الإنسانية لدولة الإمارات بهدف التخفيف عن كاهل الأسر اليمنية غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

وأكد وزير التربية والتعليم اليمني خلال حفل الإطلاق أن هذا المشروع المهم سيخفف من معاناة أولياء أمور الطلاب في ظل الصعوبات المعيشية التي يكابدها اليمنيون.