ميركل تجدد دعمها لحل الدولتين

المصدر: رام الله - وكالات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف بلادها والاتحاد الأوروبي الداعم لتحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ميركل «أطلعت عباس على نتائج لقاءاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو» خلال زيارتها لإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميركل قولها إن الاتحاد الأوروبي قدم دعماً كبيراً لوكالة لأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «من أجل أن تستمر في دورها المنوط بها من قبل الأمم المتحدة».كما أعربت ميركل عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة.