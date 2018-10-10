تحقيق فلسطيني في تسريب عقار لجمعية إسرائيلية

المصدر: رام الله - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات تسريب عقار تاريخي في شرق القدس إلى جمعية استيطانية إسرائيلية. وذكر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله أن الحمد الله شكل لجنة تحقيق لـ«الوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس ومساءلة الأطراف ذات العلاقة بهدف الإطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع».

وكان أثير مؤخراً جدلاً فلسطينياً بشأن بيع عقار تاريخي في منطقة عقبة درويش في البلدة القديمة من شرق القدس بعد استيلاء جمعية استيطانية عليه الخميس الماضي. والعقار المذكور لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار ويتكون من ثلاثة طوابق.